Scooterrijder gewond bij ongeluk in Enschede

nieuwsupdate Windmolens ‘in de achtertuin’ vinden ze in Noord­oost-Twen­te niet wenselijk: ‘Gelukkig hebben we de Noordzee nog’

OLDENZAAL - Niemand zit erop te wachten. Van die metershoge palen met wieken er aan. Want, en daar gaan we weer: dat komt deels door het not in my backyard-principe. De weerstand tegen windturbines in het landschap van Noordoost-Twentse is groot. Maar ‘gelukkig’ hebben we altijd nog de Noordzee.

4 februari