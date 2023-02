Seksueel misbruikt worden, maar niemand die je gelooft: ‘Dat was nog erger dan het misbruik zelf’

HENGELO - Wanneer je jezelf beschadigt en zelfs denkt aan zelfdoding, is dit dan een schreeuw om aandacht of een schreeuw om hulp? Volgens Nikita Timmer (19) uit Hengelo moet je als buitenstaander niet gelijk oordelen, maar doorvragen hoe het écht met de ander gaat. „Ga met elkaar in gesprek in plaats van de ander gelijk in de grond te stampen.”

Nikita is slechts 7 jaar oud als ze voor het eerst wordt misbruikt. Dit gaat door tot haar 9de. De dader weet zijn handelingen goed te verdoezelen. Hij zegt dat dit normaal is en er gewoon bij hoort. Er gaan jaren voorbij voordat Nikita met iemand over de gebeurtenissen durft te praten.

Aangifte gedaan

In 2017, ze is dan 13 jaar, doet ze aangifte bij de politie. Haar vader gaat met haar mee. Niet alleen ter ondersteuning, hij wordt ondervraagd of hij niks van het misbruik heeft gemerkt. Nikita vertelt wat haar is overkomen, maar krijgt vervolgens te horen dat de politie weinig voor haar kan betekenen. Doordat het misbruik een aantal jaren geleden heeft plaatsgevonden, is er geen bewijs in de vorm van dna. Ook zijn er geen getuigen die haar kant van het verhaal kunnen bevestigen.

Niet het gewenste effect

Door klasgenoten en vriendinnen wordt haar verhaal evenmin serieus genomen. „Ik kreeg opmerkingen naar mijn hoofd geslingerd als: ‘Wie wil jou nou misbruiken?’ Ja, ik ben iets dikker, maar zo was ik vroeger niet. In plaats van dat ik hulp kreeg, werd ik juist meer gepest. En als steeds meer mensen zeggen dat je je niet zo aan moet stellen, ga je dat vanzelf geloven.”

Poging tot zelfdoding

Door de negatieve reacties van haar omgeving kruipt Nikita steeds verder in haar schulp. Mentaal gaat het niet goed met haar, ze wordt op haar 15de depressief en ontwikkelt een posttraumatische stressstoornis (ptss). Daarnaast is ze steeds vaker met de dood bezig. „Het dieptepunt was toen ik mezelf voor de trein wilde gooien. Ik heb een halve dag naast het spoor gezeten, maar uiteindelijk durfde ik niet te springen. Achteraf ben ik erg van mezelf geschrokken, want ik had niet verwacht dat ik tot dit punt zou komen.”