Selliefood: van hobbykok uit Hengelo tot TikTokker met 22.000 volgers

Rechtbank laat Mert K. (20) uit Enschede niet wegkomen met poging tot afpersing van 23 mille

Mert K. (20) uit Enschede is door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en een taakstraf van 180 uur voor poging tot afpersing van een zakenpartner. De straf is opmerkelijk, want twee weken geleden leek hij de dans nog te ontspringen toen de aanklager vrijspraak eiste.