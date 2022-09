Slachtoffer van vermoedelijke aanrijding in Enschede onder politiebegeleiding naar ziekenhuis

Gianni Romme gaat voor de perfecte ijsvloer in Enschede: ‘Het wordt nog spannend’

ENSCHEDE - Nog maar een paar duizend rondjes met de Zamboni en de ijsvloer in Enschede is weer in topconditie. Directeur Gianni Romme kijkt met spanning naar de start van het nieuwe schaatsseizoen op 3 oktober. Ligt de baan er al goed bij? „Nee, er ligt nog helemaal geen ijs.”

23 september