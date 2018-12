Slachtoffers nep-seksafspraken moesten bekentenis afleggen op video

“Omdat deze mannen niet zo snel aangifte zouden doen” aldus officier van justitie Ludy Guest. Zij eiste tegen W. 2 jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk en tegen medeverdachte Gerrit F. (21) 16 maanden waarvan 5 voorwaardelijk.

Randochat

Afgelopen april meldden meerdere mannen uit heel Nederland zich bij de politie in Almelo. Ze kwamen allemaal met hetzelfde verhaal, ze werden van hun vrijheid beroofd en moesten onder bedreiging met spullen en geld na een afspraak die ze via de dating-app Randochat haden gemaakt met de 15-jarige ‘Kimberly’ of “Lisa. Uit een groot politieonderzoek, dat nog steeds loopt, werd duidelijk dat er meerdere groepen in Almelo zich bezig hielden met het afpersen van mannen op deze manier. Ricardo W. en Gerrit F. vormen volgens het Openbaar Ministerie deel uit van een van deze ‘deelgroepjes’. Ze waren samen met twee minderjarigen betrokken bij twee afpersingen, op 18 en 22 april, terwijl W. ook betrokken was bij een afpersing van een 31-jarige man op 14 april.

Pikante foto

De 31-jarige heeft amper één dag contact met ‘Kimberly’ als hij een pikante foto opgestuurd krijgt en gevraagd wordt om naar Almelo te komen. Als hij in zijn auto op de afgesproken plek aankomt, rennen twee mannen naar hem toe. Een van hen duwt een vuurwapen in het gezicht van de 31-jarige en roept “wat moet je met mijn zusje!”

Nachtmerrie

Het is het begin van een nachtmerrie, urenlang wordt hij in zijn auto rondgereden door Almelo. Uiteindelijk wordt hij gedwongen om bijna 1000 euro te pinnen. Als de bankrekening leeg is verdwijnen zijn belagers. Ze willen ook zijn tas meenemen maar als de 31-jarige vertelt dat de verrekijker van zijn overleden opa er in zit laten ze de tas staan. “Omdat mijn eigen oma net was overleden” verklaarde Ricardo W..

Pedofiel

Gerrit F., door gedragsdeskundigen omschreven als iemand die een hartgrondige hekel heeft aan pedofielen, zou op 18 april samen met W. een 19-jarige man hebben afgeperst in het Beeklustpark. Als de man op de afgesproken plek aankomt wordt hij klemgereden door twee mannen op scooters. Hij wordt gedwongen om op beeld te bekennen dat hij een pedofiel is en moet “een soort van boete” betalen. Hij moet zijn telefoon en laptop afstaan, ze worden later verkocht bij een telefoonwinkel. Door wie blijft onduidelijk, F. wil niet meer verklaren dat de apparatuur in de buddyseat van zijn scooter zat.

Camera

Op het moment van deze afpersing is Ricardo W. al in beeld bij de politie. Ze kunnen echter niet voorkomen dat hij nog een derde keer toeslaat. Bij het station in Almelo wordt een man die een afspraak heeft met ene ‘Lisa’ benaderd door 3 mannen. Ze grijpen hem vast en roepen dat hij is aangehouden. Een van de mannen begint hem meteen te filmen en de drie nemen hem mee naar een grasveld in de buurt. Daar moet hij gaan zitten en voor de camera een bekentenis afleggen.

Toneelstukje

Dan krijgt hij de keuze, het filmpje online of pinnen. Het slachtoffer kiest voor het laatste, ook omdat de drie al zijn spullen hebben afgepakt en hij geen kant op kan. Als het geld binnen is moet de man telefonisch zijn excuses maken bij een meisje. Het lijkt een toneelstukje om het slachtoffer te laten geloven dat er echt een 15-jarige Lisa bestaat.

Zwakbegaafd

Zowel W. als F. zijn onderzocht door gedragsdeskundigen. Zij omschrijven Ricardo W. als een “gewone liefdevolle goede opgevoede zachte jongen” die ontspoorde op het moment dat hij vernam dat zijn grootmoeder ernstig ziek was. Gerrit F. is het tegenovergestelde, hij groeide op in een gezin met drugsverslaafde ouder en werd al op jonge leeftijd uit huis geplaatst. Hij is zwakbegaafd en lijkt zijn haat voor pedofielen te gebruiken om zijn frustraties over zijn eigen leven te uiten.

Afpersing

De twee minderjarige verdachten zijn maandag veroordeeld voor hun rol. Een 17-jarige jongen uit Almelo was betrokken bij de afpersing op 14 april en kreeg 135 dagen jeugddetentie waarvan 90 dagen voorwaardelijk, een taakstraf van 80 uur en een leerstraf van 40 uur opgelegd. Een inmiddels 18-jarige Almeloër was betrokken bij de afpersing bij het station en kreeg 160 uur werkstraf en 3 maanden voorwaardelijke jeugddetentie van de Almelose rechters.