‘Sleutelgetuige in Twents liquidatieproces wist dat hij op een lijstje stond, hij zat in het nauw’

Tubantia Crime PodcastHet zijn drukke weken in de rechtbank in Overijssel. Het Twentse liquidatieproces en de zaak rond kruisboogschutter Kenzo K. zijn twee grote zaken waar misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon zich over buigen. En dan is er ook nog een update over De Zaak Beckum.

Naar aanleiding van de podcastserie De Zaak Beckum kwam er een serieuze tip binnen bij Tubantia. „We hebben de inschatting gemaakt dat we die tip bij het coldcaseteam neer moesten leggen", vertelt Erwin in een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Maar heeft het de politie geholpen in het onderzoek naar de geweldige mishandeling van het echtpaar Meijerink in 1997?

Het meest aansprekend is deze weken het Twente liquidatieproces in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Erwin legt uit hoe het er precies voor staat in dit proces en hoe het Openbaar Ministerie kijkt naar de verdachten Simo D. en Marcus T.. Ze hebben beiden 26 jaar en 7 maanden celstraf tegen zich horen eisen. „De twee hoofdverdachten krijgen nog het laatste woord. Ik verwacht dat ze daar wel gebruik van gaan maken", vertelt Erwin.

En dan is er vrijdag ook nog de zaak rondom het klaphamerdrama in Haaksbergen, waarbij vorig jaar op oudejaarsdag de 12-jarige Bram om het leven kwam. „Deze zaak kent alleen maar verliezen", vertelt Erwin. „Maar het is goed dat er nu openbaar onderzoek wordt gedaan naar klaphamers. Dat is het enige positieve aan de zaak.”