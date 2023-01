Slimmer en weerbaarder maken, daar is de Konot al 25 jaar volop mee bezig op Twentse basisscholen

Frank Nijhuis (59), voorzitter van het college van bestuur, vindt de vraag maar lastig te beantwoorden. Melden ouders in deze regio hun kind aan vanwege de katholieke identiteit of doen ze dat vooral vanuit de overtuiging dat er goed onderwijs wordt gegeven op de Konot-scholen? Nijhuis: „Er is veel veranderd op onze scholen. De eerste heilige communie zit niet meer standaard in het lesprogramma. En catechismus wordt ook niet meer gegeven. Het katholieke zit hem nu vooral in de kernwaarden van de school. Hoe gaan we met elkaar om?”

Slimmer en weerbaarder

„Sommige ouders kiezen heel bewust voor een school met christelijke achtergrond. Anderen vragen ons juist of we niet al teveel met ‘dat gedoe’ bezig zijn. De keuze voor een katholieke school hangt ook heel sterk samen met hoe ze thuis omgaan met het geloof. Feit is dat onze maatschappij steeds multicultureler wordt. Het onderwijs heeft een belangrijke rol in de ondersteuning van de kinderen in hun sociale ontwikkeling. We leven in een onrustige wereld met social media en mobiele telefoons. Het is belangrijk dat kinderen de toekomst aan kunnen. Wij moeten ze slimmer, maar ook weerbaarder maken.”