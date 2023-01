Sluiting Club Johnys in Goor houdt gemoederen flink bezig: ‘Hoop niet dat dit definitief is’

Petitie

Al was het rustig vrijdagavond, de sluiting van Johnys houdt de gemoederen in Goor wel degelijk bezig, met name online, via social media. En een online petitie om de club tot 4.00 uur open te houden werd binnen no time ruim 800 keer ondertekend. Door jongeren, maar ook opvallend veel ouders hebben getekend én lieten hun motivatie achter.

Zo vinden veel ouders het een fijn idee dat hun kroost in eigen stad uit kan gaan, en wordt gevreesd dat met een sluitingstijd van 2.00 uur het uitgaanspubliek elders - Hengelo wordt vaak genoemd - of op straat vertier gaat zoeken. Iets anders is er in Goor immers niet voor hen te doen. Bovendien valt uit veel reacties op te maken dat bij Club Johnys ‘de boel goed voor elkaar’ is. „De uitbaters weten wat ze doen, het is ‘ons kent ons’.”