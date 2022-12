Smakenrad in Enschede gaat niet meer open: ‘Besluit met pijn in het hart’

„Er is met man en macht de hele dag doorgewerkt om de oorzaak van de storing te vinden en op te lossen. Dat is op het blote oog ook gelukt. Maar we willen honderd procent zekerheid, geen 99,9 procent. We willen gewoon geen risico nemen - hoe klein dat ook is - dat het rad volgende week weer een keer hapert. Dit doet pijn. Er is de hele nacht en hele zaterdag keihard gewerkt. Maar ik denk dat dit het beste besluit is, maar wel genomen met pijn in het hart.”