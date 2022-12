Sneak preview: eindelijk de eerste beelden van de nieuwe Vue-bioscoop in Enschede

Een voormalig postkantoor omtoveren tot moderne stadsbioscoop. Een behoorlijke uitdaging, zo omschrijft Ron Sterk, baas van Vue Nederland, de geklaarde monsterklus. „Een bioscoop bouwen is altijd een groot avontuur. Zeker op zo’n unieke locatie in de binnenstad.”

Zijn rondleiding door het complex aan de Boulevard 1945 begint op de begane grond. Achter de kassa’s in de centrale hal vind je een bar waar je van alles kunt bestellen: van verse popcorn en nacho’s tot verschillende drankjes. Wat direct opvalt zijn de donkere kleuren, van de vloeren tot de plafonds. Zwart en grijs in allerlei schakeringen. Dit is nog eens een make-over. En we zijn nog maar net binnen.

Verrassend anders

Een roltrap brengt ons naar de eerste verdieping, waar het tapijt nog donszacht is. „Zo nieuw dat je de lijm nog een beetje ruikt, hè?”, zegt Ron Sterk. Weer een verdieping hoger en we belanden in het oude gedeelte. Daar waar vroeger het geld werd geteld en de kantoren waren, vind je nu vier bioscoopzalen. „Dit is zo’n 20 procent van onze ruimte. De rest zit allemaal in de grote nieuwe doos.” Die aanbouw was nodig om vijf extra zalen te creëren. Hoe zien de zalen er nu dan uit? Nou, verrassend anders.