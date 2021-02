Sneeuwstorm op komst: kunnen we de gladheid wel bestrijden?

De meeste wegbeheerders strooien met een mengsel van zout en pekelwater. „Dit verspreidt zich beter over de weg en het blijft ook langer liggen”, aldus Rijkswaterstaat Oost. „Samen met weerdienst Meteo kijken we hoe glad het wordt en of er extra strooirondes nodig zijn. Via sensoren in de weg houden we de situatie continu in de gaten.” Als het eenmaal sneeuwt, zetten Rijkswaterstaat en de provincie sneeuwschuivers in.