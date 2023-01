Snoepwinkel Jamin wil vestiging openen in hartje Hengelo: ‘Winkel vol vrolijkheid en plezier’

„We hebben al een Jamin in Enschede en Almelo en in andere grote steden, dan mag Hengelo zeker niet ontbreken”, zegt manager Operations en Vastgoed Koen Jaasma van Jamin Winkelbedrijf BV, waarvan het hoofdkantoor in Hoorn is gevestigd. „Er was jarenlang onduidelijkheid over de inrichting van het centrum. Nu gaat het daarmee de goede kant op. We oriënteren ons op een geschikte locatie. Ik weet zeker dat wij een aanwinst zijn voor Hengelo. Jamin staat voor vrolijkheid en plezier. Wij trekken veel klanten.”