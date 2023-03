SP Hengelo vindt het onbestaanbaar dat woningen in De Nijverheid leegstaan

Het gaat om woningen die op de nominatie staan gesloopt te worden over een jaar, aan de Geerdinksweg en omgeving. „Wat ons betreft kunnen alle woningen die daarvoor geschikt zijn worden gebruikt”, zegt bestuurder Harro Eppinga van Welbions, de wooncorporatie die de woningen in bezit heeft. „Maar het moet natuurlijk wel kunnen en verantwoord zijn. Een aantal woningen heeft geen verwarming of keuken meer. Of de vloer op de begane grond is te slecht.”