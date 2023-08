Speelschema districtsbeker amateurvoetbal (zaterdagteams)

Humphrey’s verdwijnt van Oude Markt in Enschede en maakt plaats voor Hengeloos concept

Aan de Oude Markt in Enschede vindt komende tijd een restaurantwissel plaats. Humphrey’s verdwijnt van het centrale plein en maakt plaats voor bar bistro Loev. Dat is een van oorsprong Hengeloos concept met ook een vestiging in Deventer.