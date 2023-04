Speler FC Twente onwel in spelersbus: wel bij kennis en naar ziekenhuis

indebuurt.nl Kijken bij de Enschede Marathon 2023: alle info op een rij

Op zondag 16 april is het zover: dan rennen duizenden deelnemers zich de longen uit het lijf tijdens de Enschede Marathon. Ren jij niet mee maar wil jij wel je broer, buurvrouw of achternicht aanmoedigen of bij de finish opwachten? Dan vind je in dit artikel handige info.