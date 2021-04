Spinnerij Oosterveld in Enschede blijkt doorsluisplek voor miljoenen euro’s: ‘Ernstige onregelmatigheden’

Spinnerij Oosterveld is een van de weinige overgebleven panden die herinneren aan het textielverleden van Enschede. De gemeente Enschede kocht het in 2004 aan en maakte er een bedrijvenverzamelgebouw van. Dat was aanvankelijk geen succes: er werd in de crisisjaren zo’n 60.000 euro per maand verlies op geleden. In 2017 werd het pand verkocht aan het bedrijf 555 Hudson van de Limburgse ondernemer Gerben van Straaten.