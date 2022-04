Spooktrein van de nazi’s bracht Janusz Debski naar Enschede: ‘Het is een wonder dat we het hebben overleefd’

Zijn Twents is al even perfect als de put in zijn achtertuin. Niets behalve zijn naam doet vermoeden dat Janusz Debski (85) niet in Enschede geboren is, maar in Warschau. Hij zag er vlak voor zijn gedwongen vertrek in de oorlog dagelijks het Joodse getto. Met de tram op weg naar school kwam hij erlangs. „Er stonden vaak hele rijen mannen met hun broek naar beneden. Schreeuwende Duitsers stonden erbij. Later begreep ik pas dat dit de manier was om erachter te komen wie joods was en wie niet.”