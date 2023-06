Spoor miljoenenfraude in autobranche leidt naar Enschede

Bouwkundi­ge maakt korte metten met fietsenkel­der Hengelo: ‘Die moet per direct dicht’

De fietsenkelder onder de Markt had daar nooit zo gebouwd mogen worden. Dat zegt stadgenoot Hennie Kokkeler, die veertig jaar in dienst was als bouwkundige bij IAA Architecten. „De hellingbaan zou veertig meter lang moeten zijn.”