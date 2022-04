Springruiter Gerben Morsink uit Beuningen: buitenbeentje die het op zijn manier doet

Met elk paard is wel even contact als Gerben Morsink in de aanloop naar het NK springen op de stal in Beuningen een rondleiding geeft. Het ene reageert wat schuchter, het andere heeft de oren naar voren gericht. Geen van de dieren is zo nieuwsgierig als Navarone, zijn snelle zwarte hengst. De band tussen de twee is dan ook speciaal. Morsink heeft het paard zelf opgeleid, en zag het dertien jaar geleden geboren worden op de oale groond in het Twentse boerenlandschap. Daar waar hijzelf is opgegroeid, en waar zijn ouders een boerderij runnen met 120 melkkoeien en 45 paarden.