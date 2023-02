Staan er straks blauwe olifanten op de festivals in Twente?

De winterstop in het amateur­voet­bal is echt voor iedereen voorbij

ENSCHEDE - De meeste competities in het amateurvoetbal zijn hervat, maar nog niet allemaal. Komend weekeinde is er ook weer een volledig programma in de vierde en vijfde klassen. Het is voor de clubs de eerste afspraak van 2023 na zo’n twee maanden winterstop. Een vooruitblik.

1 februari