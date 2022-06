‘Stadsjongetje’ uit Enschede Jan Smit weet inmiddels alles van schapen: ‘Mijn lievelingsdier? Het varken’

Made in Twente Nerd is geen scheld­woord bij tot beste gekozen databe­drijf Little Rocket in Enschede

ENSCHEDE - Data is de heilige graal van de toekomst. Wie digitaal de meeste informatie over zijn klanten of cliënten weet te verzamelen en die op de juiste manier weet te gebruiken, wordt winnaar. Little Rocket in Enschede werd onlangs door de gebruikers van het digitale marketingplatform Emerce100 voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot beste databureau van Nederland.

