Stakingen in toetsweek dubbel balen voor Saxionstudent

Met name studenten moeten massaal op zoek naar alternatieven om op hun bestemming te komen, wanneer het openbare streekvervoer gaat staken komende week. Zowel de Universiteit Twente als het ROC van Twente verwachten weinig problemen. Bij Saxion ligt dat net iets anders, daar is het bij een aantal opleidingen toetsweek.

„De treinstakingen vallen vanwege de toetsweek ongelukkig”, laat woordvoerder Steffi Riethorst weten. „De toetsen gaan wel door, net als onderwijs en activiteiten. Als studenten een toets missen, kunnen ze daarover contact opnemen met de opleiding. Hier gaan we wat coulanter mee om, het is voor de studenten al vervelend genoeg dat ze hinder ondervinden door de staking.”

De hbo-opleiding maakt zich wel zorgen over studenten en docenten die met langere reistijd te maken krijgen. Al verwacht ook Saxion dat velen een alternatief zullen zoeken, zoals wegbrengen, meerijden of fietsen. „Wanneer studenten echt niet kunnen komen, kan digitaal aansluiten bij een les uitkomst bieden, dat moet in afstemming met de docent.”

Afspraken maken

„Wij nemen verder geen maatregelen”, aldus woordvoerder Laurens van der Velde van de UT. Bij ons is het dan de eerste week van het nieuwe kwartiel. Net na de tentamenweken. Mochten er studenten toch in de knel komen, kunnen ze altijd met een docent afspraken maken om het op een andere manier op te lossen.

Studenten van de UT vinden over het algemeen wel een oplossing, is de ervaring. „Bij eerdere stakingen hebben studenten laten zien behoorlijk inventief te zijn. Sommigen regelen dat ze bij een medestudent blijven slapen. Anderen kunnen de auto van hun vader of moeder meenemen. Het is al met al wel te overzien voor ons”, aldus Van der Velde.

Samen reizen

Het ROC van Twente telt vele studenten, maar ook medewerkers die per openbaar vervoer komen. „Vooral omdat we veel grote locaties vlakbij het station hebben”, constateert woordvoerder Els van Riel. Toch verwacht ook zij weinig problemen. „In de praktijk merken we weinig van de stakingen. Als mensen het op tijd weten, regelen ze meestal wel wat. Studenten die samen reizen, soms weggebracht worden. Als je het maar op tijd, kan je er rekening mee houden.”

„Wij kondigen het deze week groot aan: let op, volgende week zijn er stakingen. Soms komen er misschien wat aanpassingen. Bijvoorbeeld examens verplaatsen die vroeg in de ochtend staan gepland. Verder is het aan de teams zelf of ze dingen willen veranderen in het rooster, of bijvoorbeeld online les geven. We zeggen daarom wel altijd: kijk in je rooster voor de laatste wijzigingen. Zo moeten we het met elkaar doen.”

Maandag pas zicht op hoeveelheid stakers Wie wel op het openbaar vervoer is aangewezen doet er goed aan voortdurend de reisplanner in de gaten te houden. Het is de vraag of de trein van Zwolle naar Enschede zal rijden. De lijn tussen Zutphen en Hengelo staat waarschijnlijk een paar dagen stil, maar niet de hele week. Dat betekent dat veel reizigers die normaliter met deze Blauwnettreinen reizen, komende week zullen kiezen voor een alternatieve route via Deventer richting Hengelo en Enschede. Een NS-woordvoerder laat weten dat het spoorwegbedrijf daar vooralsnog niet op anticipeert, omdat lastig is te voorspellen wat de stakingen voor gevolgen hebben en wat reizigers gaan doen. NS rijdt daarom volgens de normale dienstregeling. Ook van de kant van de stakers bestaat nogal wat onzekerheid. Zo laten Arriva en Keolis beiden weten dat ze pas zicht hebben op de gevolgen voor ritten die worden geschrapt als medewerkers zich maandagmorgen als staker aanmelden of juist niet. Keolis exploiteert onder de verzamelnaam Blauwnet beide spoorverbindingen naar Zutphen en Zwolle en de bussen van Twents. Wat Arriva betreft geldt dat dan voor de buslijnen 73 van Groenlo naar Enschede en 74 van Lichtenvoorde naar Enschede en voor het spoorlijntje Almelo-Mariënberg. Hoe onvoorspelbaar het spoorboekje zal zijn komende week, demonstreert deze laatste spoorverbinding. Die lag er donderdag ook al uit vanwege een staking, maar reed vrijdag weer wel.