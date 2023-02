Stap van Pollux naar Longa '59 was moeilijk, maar bleek gouden zet voor volleybalster Kitty Sanders(41): 'Wat ik daar allemaal heb meegemaakt...’

Oudste inwoner (107) van Overijssel overleden: ‘Vanaf mijn zestigste begon ik pas met leven’

Marie Wesselink, die zich met 107 jaar de oudste inwoner van Overijssel mocht noemen, is overleden. De geboren en getogen Albergse overleed afgelopen vrijdag, na jaren in verpleeghuis de Meulenhof in Tubbergen te hebben gewoond. Sinds medio 2022 was ze de oudste inwoner van deze provincie. In december vierde Marie haar 107e verjaardag.

