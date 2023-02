Stekker gaat eruit, tram TET 1 komt definitief niet terug naar Enschede: ‘Niet meer trekken aan een dood paard’

Tram TET 1 is een bijzonder exemplaar, want er is er nog maar één van. Die reed bovendien een eeuw geleden tussen Enschede en Glanerbrug, dus zou het niet mooi zijn om het gerestaureerde trammetje terug naar Enschede te halen? Maar het gaat allemaal niet door. Er is geen geld, en de gemeente komt ook niet over de brug. Tot verdriet van een groep Enschedeërs die zich daar de afgelopen jaren de blaren voor op de tong hebben gepraat.

Kosten zijn te hoog

Probleem is dat het trammetje geen eigendom is van iemand of iets in Enschede. De tram is van de Tramweg-Stichting, die heeft hem ooit overgenomen van de toenmalige eigenaar in Overdinkel. De tram staat nu in een loods in Overloon. Daar wordt hij stukje bij beetje gerestaureerd. De stichting had de tram best aan Enschede willen verkopen, maar de kosten zijn alles bij elkaar zo hoog dat de gemeente het moet betalen. „Ik heb een ton gevraagd aan de gemeente”, zegt Buursink.

Die ton kwam niet, en nu is de tijd op. „De Tramweg-Stichting moet voor 1 maart een plan indienen voor de rest van de restauratie.” Er ligt een toezegging voor 50.000 euro, maar dat is niet genoeg. Buursink en de zijnen hadden al iets geregeld met een bedrijf in Boekelo, dat de rest van de restauratie zou doen. En museum TwentseWelle wilde de tram wel huisvesten. Maar zonder geld geen tram.

‘Hoort in Enschede’

Buursink baalt ervan. „Die tram hoort gewoon in Enschede. Nu staat hij nu in een onverwarmde hal in Overloon en er werkt één man aan. Vorige week heeft hij de vloer erin gelegd, maar hij doet het in zijn eentje. Het is een wonder dat hij het zover gebracht heeft. Dat schiet niet op. Wij hadden het eigenlijk al rond, het transport ook. Die 50.000 euro ligt er en de restauratie zou in Boekelo binnen een paar maanden klaar zijn.”

Oud schilderij

Maar zonder een bedrag of zelfs maar een garantstelling van de gemeente voor een ton, valt er niks te halen. „Ik hoop dat de gemeenteraad er nog iets aan wil doen. Dat die zegt: dit is ons iets waard. Over twee jaar viert Enschede 700 jaar stadsrechten en de tram zou een heel mooi cadeau zijn. Ik heb het ook al tien keer gezegd, maar als niemand iets doet, dan houdt het op.” Buursink vindt het een gemiste kans. „Als het om een oud schilderij van Enschede zou gaan, zou iedereen zeggen: dat moet naar Enschede.”

Minstens één bewoner van de Museumlaan haalt wel opgelucht adem. Die had al bij voorbaat bezwaar gemaakt tegen wilde plannen om het trammetje weer op rails door zijn mooie straat te laten tingelen. Die droom van de lokale historici is nu verder weg dan ooit.