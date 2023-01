‘Stel je voor dat er straks een ijsbaan staat die in verval raakt’

Laatst plaatste ik een bericht op LinkedIn over IJsbaan Twente. Niet kort daarna kwam het nieuws, dat Gianni Romme stopt als manager bij IJsbaan Twente. Een toevalligheid, slechts 1 uur na elkaar. We weten dat de toekomst van het voortbestaan van IJsbaan Twente onzeker is. Ik wil in actie komen voor IJsbaan Twente, ik wil blijven schaatsen, ik wil blijven lesgeven, ik wil dat Enschede een stad blijft waar men in de breedte kan sporten en niet alleen een voetbalstad wordt.

Schaatsacademie wil verder

Ik sta hier niet alleen in, alle instructeurs van de Sven Kramer Academy (SKA) waarmee ik samenwerk, willen volgend jaar door. We willen mensen enthousiast maken voor de sport en het voor het plezier in bewegen. Net als de SKA, willen ook de schaatsverenigingen in Enschede en omstreken dat.

Naast mijn baan geef ik op dinsdag, woensdag en donderdag als vrijwilliger schaatsles op IJsbaan Twente. Met de Sven Kramer Academy geef ik les aan jong en ouder, waarbij plezier voorop staat.

Beginner aan de boarding

Ik vergeet de tijd, ik beweeg, ik speel, ik kijk en ik luister. Ik ontmoet jong en ouder, ik ontmoet buitenlandse studenten, ik ontmoet kinderen die extra begeleiding nodig hebben, ik ontmoet de beginner, die de boarding niet los durft te laten, ik ontmoet zoveel verschillende mensen en… ik ontmoet mezelf.

Stel je voor dat deze plek van plezier, van bewegen en van ontmoeten straks door te weinig geld dicht gaat? Stel je dat eens voor? Stel je eens werkelijk voor? Die fantastische hal met fantastisch ijs? Stel je voor dat er straks een ijsbaan staat die niet meer wordt gebruikt en in verval raakt? Stel je voor dat iedereen in Twente naar Deventer moet als dichtsbijzijnde ijsbaan?

Moet toch lukken?

Als de gemeente Enschede het niet kan betalen, op wie kan IJsbaan Twente dan wél rekenen? Help mij en nog vele anderen! Het moet toch op de een of andere manier lukken om de ijsbaan open te houden? De ijsbaan staat er nu in volle glorie!

Ik kom voor IJsbaan Twente in beweging, ik wil dat men kan blijven schaatsen op deze ijsbaan, van schaatsclub tot recreatief schaatsen en hoop met deze bijdrage iets in beweging te zetten!

Reageren? Wil jij reageren op dit opinieartikel of een eigen onderwerp aankaarten? Dat kan via het mailadres: lezers@tubantia.nl. Belangrijk: vermeld je naam én woonplaats onderaan de lezersbrief.