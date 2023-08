Stelling | Gemeente en politie moeten harder optreden bij carmeetings zoals die in Enschede

Met video Bijzondere reddingsac­tie in Hengelo: brandweer redt kitten die vastzit tussen zonnepane­len

De zondag is zowel voor enkele brandweerlieden als een kitten in Hengelo anders verlopen dan gepland. Het beestje was vast komen te zitten tussen zonnepanelen op het dak van een woning in de wijk Hengelose Es.