Stelling | Goed teken dat FC Barcelona de lhbti-gemeenschap een hart onder de riem steekt

Met gesmolten kaas smaakt alles. En met yoghurt

De stelling van de dag van gisteren luidde: ‘Met gesmolten kaas erop smaakt eigenlijk alles’. Het was de kop boven een verhaal over een foodtruck die kaasfondue serveert vanuit een ex-paardentrailer. Een verhaal uit de serie Made In Hengelo, maar als het over voeding gaat, vind ik ‘made’ altijd wat ongemakkelijk. Enfin.