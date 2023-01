Steun aan Enschedese ijsbaan in financiële nood? Tubbergen houdt voorlopig nog hand op de knip

TUBBERGEN - Leden van de Schaatstrainingsgroep (STG) Albergen zouden een sluiting van de ijsbaan in Enschede enorm betreuren. De baan kampt met een enorm financieel tekort. Daarom wijst de club in een brief aan de gemeente om het belang van de ijsbaan voor heel Twente.

Tubbergen zou daarom de knip moeten trekken om te helpen het tekort van 600.000 weg te werken. De ijsbaan is immers geen lokale voorziening, net als de STG Albergen maken schaatsverenigingen uit een grote regio gebruik van de accommodatie. En uitwijken naar de baan in Deventer is eigenlijk geen optie. Er is daar geen plek meer voor meer ijsclubs.

De gemeente Enschede heeft begin oktober de andere Twentse gemeenten en de provincie Overijssel al gevraagd om financiële steun, zonder daarbij overigens specifieke bedragen te noemen voor elke gemeente. Onder meer door de hoge energieprijzen, is het tekort opgelopen.

Onvoldoende informatie

Het college van Tubbergen laat in een brief aan de gemeenteraad echter weten de hand vooralsnog op de portemonnee te houden. Voor het overmaken van geld, zou nog onvoldoende informatie beschikbaar zijn. Daar over zegt het college: ‘de gemeente Enschede is om aanvullende informatie gevraagd over het toekomstperspectief van de ijsbaan en een bijbehorende meerjarenbegroting’.

Wel of niet levensvatbaar

Tubbergen erkent dat de ijsbaan een voorziening is voor de hele regio. Maar eerst wil Tubbergen helder krijgen, of de ijsbaan wel ‘levensvatbaar’ is. Daarom wacht het college op de uitkomst naar een onderzoek naar eventuele oplossingen voor de lange termijn. Pas daarna bekijkt Tubbergen of een donatie het overwegen waard is.

Eénmalige bijdrage

Er is nog een reden waarom Tubbergen zich terughoudend opstelt met financiële hulp om Enschede bij te staan het exploitatietekort van de ijsbaan op te lossen. De gemeente wijst op eerder gemaakte afspraken over accommodaties met een regionale functie, zoals topsporthal IISPA in Almelo, zwembad Het Ravijn in Nijverdal en het FBK-stadion in Hengelo. De Twentse gemeenten doen in dat geval alleen een éénmalige bijdrage aan de totale investering. Daarna is de gemeente waar het accommodatie zich bevindt, verantwoordelijk voor de exploitatie.