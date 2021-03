Steunbetuigers aan Pieter Omtzigt lopen in Enschede mars voor CDA-Kamerlid

Geen babyboom, ondanks de vele coronababy’s in Twenterand

26 maart ENSCHEDE/TWENTERAND - Van een babyboom in Twente is nog geen sprake, al werden dit jaar in sommige gemeenten wel veel meer baby’s geboren ten opzichte van een jaar eerder. Vooral Twenterand valt op. Daar werden in december en in januari 63 kinderen geboren: een stijging van 43,2 procent.