Stelling | Belache­lijk dat Enschede fans van Hammarby IF weert uit het centrum

Supporters van Hammarby IF, donderdag de tegenstander van FC Twente in de voorronde van de Conference League, zijn woensdag, donderdag en vrijdag niet welkom in het centrum van Enschede. De gemeente wil daarmee voorkomen dat het tot ongeregeldheden komt in de stad.