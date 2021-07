Stijgend aantal crystal meth-labs in Twente en Achterhoek

Studente Bente woonde eerder dan haar oma (82) in hetzelfde zorgcen­trum in Enschede

21 juli ENSCHEDE - Zorgcentrum De Wingerd is haar studentenhuis. Bente de Roode (20) woont er tussen senioren, onder wie haar oma (82). „Ik was hier nog eerder dan oma. Dat is wel apart”, zegt de studente. Ze huurt in ruil voor vrijwilligerswerk goedkoop één van de 76 appartementen in het verpleeghuis.