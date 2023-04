Stille Willy, bekend van de vuurwerkramp in Enschede, overleden: ‘Verantwoordelijk, maar niet schuldig’

Pater, ook wel aangeduid als ‘Stille Willy’, was mededirecteur van S.E. Fireworks, het vuurwerkbedrijf dat op 13 mei 2000 Enschede in diep rouw dompelde. Nadat er brand was uitgebroken, ontplofte de vuurwerkvoorraad. De wijk werd in as gelegd en 23 mensen kwamen om het leven, 1000 mensen raakten gewond. Pater en zijn compagnon Rudi Bakker kregen daarvoor een jaar celstraf. In tegenstelling tot Bakker, die nog altijd strijdt voor eerherstel, accepteerde Pater zijn straf.