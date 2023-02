Storkstaking in 1943 leeft ook onder ROC-studenten: ‘Iedereen wil erbij zijn’

Nichtje van Sevilay Dalli uit Borne onder puin vandaan gehaald: ‘Maar er is geen toegang tot water of eten’

IJskoud maar levend is het nichtje van Sevilay Dalli uit Borne dinsdagochtend onder het puin van haar ingestorte woning vandaan gehaald. „Eindelijk is ze terecht”, vertelt Dalli opgelucht. Haar nichtje was maandag tijdens de tweede aardbeving in het Turkse Malatya onder het puin terechtgekomen.

7 februari