Stort en kringloop bij elkaar: Oldenzaal heeft het al en Hengelo krijgt het nu ook

Er is in Nederland geen plein te vinden dat meer werd besproken. Nu is het klaar. De markt in Hengelo. Zondag is de opening. Na jarenlang geharrewar rest slechts die ene vraag: wat vinden de Hengeloërs zelf van hun nieuwe plein? Verslaggever Herman Haverkate ging op zoek naar een antwoord. „Eén ding blijf ik verschrikkelijk vinden en dat zijn die beren.”