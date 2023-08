Landschapswandeling Deze prachtige plek om te wandelen in Twente was 100 jaar geleden nog een kletsnatte berg

Acht weken lang wandelen we door Overijssels en Geldersch Landschap, samen met iemand die er alles van weet. Rode draad deze weken? Water. Van extreme droogte tot het behoud van de Europese rivierkreeft. Vandaag lopen we op de Lonnekerberg, met projectleider Ronald Krabbenbos (44). „Ruim honderd jaar geleden was dit één kletsnatte kop.”