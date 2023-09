LEZERSBRIEF Hoe Danny Vera in Hertme de Dutch Disease bedwong

Erik Weide uit Hengelo uitte een jaar geleden in deze krant zijn ergernis over concertbezoekers die in Hertme door het optreden van Davina Michelle heen kletsten. Afgelopen zaterdag maakte hij in datzelfde openluchttheater mee hoe Danny Vera het ouwehoerende publiek muisstil kreeg.