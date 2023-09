Vape in opmars onder middelbare scholieren: ‘Zelfs brugklas­sers vragen: welke smaak is jouw favoriet?’

Het gebruik van vapes - elektronische sigaretten - neemt enorm toe onder middelbare scholieren in Twente. Zelfs brugklassers blijken al geregeld te ‘vapen’. Scholen en ouders worstelen met de kwestie. „Het is geen onschuldig pufje, het is verslavend en kankerverwekkend.”