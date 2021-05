Strengere regels in Duits grensgebied, negatieve test blijft voor iedereen verplicht

Video Lekker belangrijk? Zo lang staan Tukkers ’s ochtends voor de spiegel: ‘Videoge­sprek is confronte­rend’

13 mei Sportattributen waren in het coronajaar 2020 niet aan te slepen. Make-up daarentegen werd volgens onderzoek 11,5 procent minder verkocht. Wat betekent dat? Houden Twentenaren de ‘normale’ ochtendroutine voor de spiegel aan, zoals experts in deze crisis aanraden? Of kan het ons geen moer (meer) schelen? Aileen Slot vroeg het in Glanerbrug. „Ik sta een halfuurtje voor de spiegel. Mijn vriend doet er langer over!”