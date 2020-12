Strijdbare Annie (84) verliest in de laatste lockdown gevecht met kanker: ‘Dit wordt mijn laatste kerst’

video Als een opticien meet Roy de Kinkelder van Saxion Enschede de blusrobot de beste bril aan

22 december ENSCHEDE - Als een opticien is Hogeschool Saxion in Enschede bezig het zicht van de blusrobot te verbeteren. De bril die dit nieuwe maatje van de brandweer het best lijkt te passen, is er een met warmtesensoren. Dat is nu de conclusie van het onderzoek.