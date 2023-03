Strijden voor een andere stikstofrekenmethode heeft zo zijn risico’s… ‘Weet wat je wenst als boer’

hoe zit dat?Aan de wijze waarop in Nederland wordt berekend hoeveel stikstof er in natuurgebieden landt wordt gemorreld. Het rekenmodel zou niet deugen. Zijn het niet politieke partijen die de berekeningen in twijfel trekken, dan zijn er wel boerenbelangenorganisaties die dat doen. Zoals de Stichting Stikstofclaim, die deze week met boer Erwin Keemers uit Sint Isidorushoeve de juridische weg zocht. Hebben ze een punt of niet?