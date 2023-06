Stroomnet in Twente grotendeels op slot: ‘Klanten krijgen geen nieuwe aansluiting meer’

Stelling | Ik kijk enorm uit naar de Nations League in Enschede

Donderdag is het zover: dan spelen Italië en Spanje tegen elkaar in De Grolsch Veste (omgedoopt tot FC Twente Stadium) in de halve finale van de Nations League. Dat de halve finale en de troostfinale (zondag) in Enschede worden gespeeld, leeft nog niet echt in de stad. Hoe zit dat bij jou?