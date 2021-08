Student valt van derde verdieping op UT na huisfeest

Geen feestje, maar ziekenhuis

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, is onduidelijk. In het huis vond die nacht een feest plaats, vanwege de introductiedagen. De student raakte gewond bij de val en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. De Universiteit Twente doet daar geen mededelingen over en verwijst door naar de politie.