Studenten en bedrijven gamen in Grolsch Veste: ‘Ik ben bezweet, maar dat is een goed teken’

MET VIDEOENSCHEDE - Geen voetballers op het veld maar virtuele wedstrijden vrijdag in de Grolsch Veste. Gaming festival WIRWAR organiseerde in het stadion van FC Twente een event waar bedrijven in contact konden komen met studenten. En andersom.

WIRWAR wil in deze tweede editie studenten laten zien welke bedrijven er in de regio zitten en waar ze dus iets aan kunnen hebben. Voor hun stage of werk. Dat deed ze door gamers uit het bedrijfsleven en gamende studenten uit te nodigen mee te doen. Een van die bedrijven is Kennispark Twente. Marieke Stokkelaar van het Kennispark vindt het mooi om aanwezig te zijn. „WIRWAR biedt een goede mogelijkheid om talent aan de regio te binden en te behouden. Daarom staan we hier.”

Veel variatie

Tijdens het festival zijn er toernooien voor diverse games. Zo kon je Mario Kart en Rocket League spelen. Voor de gamers die liever individueel actief zijn, varieerde het aanbod van FIFA tot Switch Sports. Daarnaast was er een retrogamebeurs met merchandise, consoles en andere attributen van games van vroeger. En was er een speciale Virtual Realityruimte gebouwd. Dat het er soms fanatiek aan toe kan gaan merkte student Ozan (26): „Ik ben bezweet, maar dat is een goed teken.”

De eSports ladder

In de rust van de WK wedstrijd Nederland - Ecuador werd, bij een stand van 1-0, de eSports-ladder geïntroduceerd: een platform waar mensen zich kunnen aanmelden voor populaire game-toernooien en een idee van de Universiteit Twente. Met de ladder kunnen bedrijven het hele jaar door tegen andere bedrijven spelen. In de eSports ladder zitten Fifa, Blobbey Volley en Super Smash Bros, voor de individuele spelers. In groepsverband worden CS:GO, League of Legends en Rocket League in januari aan de ladder toegevoegd. Alles om studenten te verleiden bij deze bedrijven te gaan werken.

Volledig scherm Een gamer probeert de race simulator van eSports Team Twente. © videostill