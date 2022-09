Studenten moeten socialiseren om hun energienota in de hand te houden

Flitsbezor­ger Flink breidt uit met tweede hub in Zuid: ‘Dan hebben we bijna heel Enschede te pakken’

ENSCHEDE - Onlinesupermarkt Gorillas redde het niet in Enschede, maar Flink breidt uit. Vanaf een bedrijventerrein in Stroinkslanden wordt Enschede-Zuid vanaf donderdag bediend. „Dan hebben we een bereik van 120.000 inwoners.”

10 september