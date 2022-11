Studenten toveren ‘kale bende’ om tot ‘paleisje’ voor vluchtelinge Rabia: ‘Gezellige boel, er werd veel gezongen en hard gewerkt’

Help, hoe doen we dat? De woning was prachtig en lag in een keurige straat in de wijk Stadsveld, maar was van binnen kaal. Er zat geen likje verf of behang meer op de muur. Wilmie Kosters van Vluchtelingenwerk Nederland stond vorige week met de nieuwe bewoonster Rabia uit Syrië in die woning. „We waren er dolblij mee, maar mevrouw is alleen en we hadden geen idee waar we moesten beginnen.”