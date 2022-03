Studenten van UT bouwen bierkrattenbrug: ‘In tijden van ellende moet je ook plezier kunnen maken’

video Hanna komt met de koeien van boer Gerrit én twee nieuwe hoofdrol­spe­lers terug naar Enschede

Het theaterspektakel van Johanna ter Steege over het boerenleven in Twente in de jaren 70, was in de zomer van 2019 goed voor 51 uitverkochte voorstellingen en 48.000 bezoekers. Komende zomer keert ‘Hanna van Hendrik’ terug naar Vliegveld Twenthe. En hoe.

3 maart