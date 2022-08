Supermarktprijzen door het dak? Met deze tips kun je echt besparen: ‘Géén lijstje’

Na 84 jaar komt er een einde aan Huckriede lederwaren en reisbagage in Enschede

ENSCHEDE - 84 jaar lang was Huckriede een begrip in Enschede. In 1969 nam de 19-jarige Roger Hanschen de zaak over van een Enschedese kleermaker. Maar binnenkort sluit de winkel zijn deuren.

