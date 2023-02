Swingen op latinmuziek of kijken naar kunst: weekendtips in Enschede

Beleef het toppunt van cabaret

Zaterdag 18 februari is het zover: cabaretiers Peter Heerschop en Viggo Waas verzorgen een uitgebreide theatervoorstelling bij het Wilminktheater in Enschede. De voorstelling ‘Er gaat iets heel moois gebeuren’ gaat over wat de twee samen hebben meegemaakt en hoe ze zijn geworden zoals ze nu zijn. Nadat Viggo een herseninfarct heeft gehad voelt hij nog meer noodzaak om samen met Peter op te treden. De afwisseling van grappige en serieuze momenten maakt de voorstelling een bijzondere opvoering. Tickets kosten 22,50 euro en bestel je hier.

Voetjes van de vloer!

Hou jij van swingen op de lekkerste latinmuziek en geniet je ervan om je dansmoves te laten zien? Metropool Enschede organiseert op zaterdag 18 februari van 23.00 tot 4.00 het Fiesta Macumba evenement. Bij dit feestje komen verschillende muziekwerelden samen: reggaeton, cumbia, salsa en meer. Bestel hier je tickets van 17.50 euro.

Kijken naar kunst

Kunstliefhebbers opgelet, want dit is de laatste kans om de expositie van de Italiaanse kunstenaar Marinetti te bekijken in Rijksmuseum Twenthe. Tot en met zondag 19 februari worden zijn abstracte werken tentoongesteld. Centraal bij deze expositie staat het futurisme, een kunststroming die technologische vooruitgang benadrukt. Tickets kan je hier bestellen, deze zijn 15 euro per stuk.

Een muzikale traktatie

Als je van klassieke muziek houdt is dit optreden misschien iets voor jou. Zondag 19 februari om 16.00 treedt het Stedelijk Koor Enschede op in de vorm van een middagconcert. Dit vindt plaats in de Ontmoetingskerk in Enschede. Extra speciaal is dat een orkest bestaande uit Oekraïense musici die gevlucht zijn het koor begeleidt. Entree kost 17.50 euro per stuk en bestel je hier, zien we je daar?

Even de benen strekken

Hectische week gehad? Een beetje frisse lucht doet wonderen. Kom tot rust tijdens een ontspannende wandeling in het Abraham Ledeboerpark. Er zijn verschillende routes, waarvan de rode route van 4.13 km de hoofdroute is. Deze kan je uitbreiden als je langer wil lopen. Tijdens de wandeling kom je langs vijvers, sequoia’s, de herkenbare toegangspoort en loop je volop in de natuur.

