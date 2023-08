Taakstraf voor Enschedeër (20) voor bezit van kinderporno

Boer in verdruk­king, maar Uzin Utz zet bouw hoge toren door: ‘Als het in mijn achtertuin gebeurt, zou ik ook bezwaar maken’

Vloerenlijmproducent Uzin Utz in Haaksbergen doet er alles aan om de geplande 42 meter hoge poedertoren in het landschap te laten passen. Hoe dan? Beschilderd zoals de silo van Friesland Campina in Lochem of grijs met een spatje blauw, zoals het weer op dit moment? Dat is nog een stap te ver, zegt het bedrijf, eerst de zaak bij de Raad van State afwachten.