Tafeltennis: eervol verlies Blauw-Wit bij rentree in tweede divisie, Entac tevreden met remise

Bijna 2800 regionale bedrijven dreigen miljoenen subsidie te moeten terugbeta­len

ENSCHEDE - Binnen drie weken moet nog ongeveer de helft van de ondernemers in Twente en de Achterhoek de definitieve berekeningen indienen voor ontvangen voorschotten van de NOW-loonkostensubsidie. Die compensatie werd uitgekeerd in de cornaperiode. Wie te laat is, moet de ontvangen subsidie terugbetalen.

10:25